Jaaroverzicht 3/6: Een grote BLM-demonstratie en de koning bezoekt Breda

BREDA - Wie terugblikt op 2020, kan niet om de impact van het coronavirus heen. Er was veel verdriet en de lockdowns raakten Breda in het hart. Maar tegelijkertijd was er ook veerkracht, creativiteit en ontstonden hartverwarmende initiatieven. En ondanks de impact van het virus, stond de stad niet stil. Er werden Blind Walls gemaakt, bouwprojecten ontwikkeld en lintjes uitgereikt. Wij blikken in ons online jaaroverzicht terug op 2020 aan de hand van een aantal van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag mei en juni.

Grote plannen voor het voormalige fabrieksterrein van Backer+Rueb

In het gebied tussen de Backer en Ruebweg, Speelhuislaan en de Belcrumhaven moet een diverse, nieuwe wijk ontstaan. Daarbij worden zo’n 450 woningen gemaakt. Daarnaast worden er fabriekshallen voor horeca en kantoorgelegenheid gerealiseerd. Lees hier verder

Bredanaars winnen bij Postcode Loterij massaal cadeaubonnen voor lokale winkels

Twee wijken in Breda zijn in de prijzen gevallen bij de trekking van de Postcode Loterij. De winnaars winnen per lot een shoptegoed van 50 euro dat kan worden ingeruild voor diverse cadeaukaarten, te besteden bij ondernemers en winkeliers in de buurt. Lees hier verder

Yassine en Soulimane openen een zaak in coronatijd

In de onzekere coronatijd besloten Yassine en Soulimane er toch voor te gaan en openden ze een restaurant. Lees hier verder

De terrassen gaan weer open!

Op 1 juni om 12:00 uur, op tweede pinksterdag, gingen de terrassen weer open. Daar werd op die zonnige maandag met volle teugen van genoten. Lees hier verder

Meer dan duizend mensen verzamelden zich op het Chasséveld voor BLM-protest.

Ruim duizend mensen kwamen bijeen op het Chasséveld. Daar demonstreerden zij tegen racisme en politiegeweld. Dit naar aanleiding van de dood van de donkere Amerikaan George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam. Lees hier verder

Koning Willem-Alexander verrast Avans Breda met een bezoek

Koning Willem-Alexander bracht een werkbezoek aan Avans Hogeschool in Breda. Het bezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op (praktijk)onderwijs in het hbo. De koning sprak onder andere met studenten en docenten over online onderwijs, en met het bestuur over de dilemma’s die deze periode met zich mee brengt. Lees hier verder

Wil jij graag een jaarboek hebben van Breda 2020? Wordt dan Vriend van BredaVandaag! Je steunt dan jouw lokale nieuwsvoorziening, geniet heel het jaar van mooie lezersacties en ontvangt ieder jaar een prachtig gebonden jaarboek van zo’n 100 pagina’s over Breda! En dat voor slechts 29,95 euro. Ga naar https://vriendvanbredavandaag.nl voor meer informatie.