Misdrijf Meisje van Teteringen mag niet onbestraft blijven: Gouden tip 15.000 euro waard

BREDA - De politie is blij dat er hernieuwde aandacht is gekomen voor de cold case zaak van 'het meisje van Teteringen'. Zij werd dertig jaar geleden aangetroffen op Cadettenkamp in Teteringen, maar een dader is nooit aangehouden. Het meisje ligt in een anoniem graf. Eind deze maand komt er een boek uit over de zaak.

Een gezin maakte op eerste kerstdag 1990 rond het middaguur nietsvermoedend een wandeling door Cadettenkamp, het bosperceel bij Teteringen. Tot hun schrik stuitten ze plotseling op een stoffelijk overschot. Dat was verpakt in een bruine deken en lag verscholen achter een houtwal. Het lichaam van de vrouw was afgedekt met een groene deken en groot stuk vloerkleed. Over haar hoofd lag een rode doek.

Een buurtonderzoek wees uit dat het verpakte lichaam mogelijk al op 23 december was gezien. De vrouw was tussen de 15-18 jaar, was 1.63 m lang en had schoenmaat 36. Zij was gekleed in een rode coltrui (maat L) en een rood fluwelen broek (maat 3) van het merk Carine. Dit merk was in die tijd alleen maar in België te koop. Naar aanleiding van de vondst werden er meerdere mensen aangehouden. Desondanks is nog altijd onbekend wie de jonge vrouw is en onder welke omstandigheden zij om het leven kwam

Cold Case

Het Meisje van Teteringen werd door de politie in 2018 opgenomen op de Cold Case Kalender. Daarmee vraagt de politie aandacht voor onopgeloste zaken. Voor de persoon met de gouden tip ligt een beloning van 15.000 euro klaar. Tips doorgeven kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Over de zaak wordt eind deze maand een boek uitgebracht door Journalist Theo Jongedijk, die woonachtig is in Teteringen. Ook componeerde het Teterings Orkest een nummer over de zaak.