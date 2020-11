Aanleg van rotonde op de Heerbaan afgerond: Weg bijna weer open

BREDA - De werkzaamheden aan de Heerbaan zijn bijna afgerond. Buurtbewoners kunnen al een tijdje gebruik maken van de gloednieuwe rotonde, maar verderop is de weg nog afsloten. De werkzaamheden worden naar verwachting deze week volledig afgerond.

De Heerbaan is flink op de schop gegaan. Eind juni startten de werkzaamheden waarbij de weg tussen de Mouterijstraat en Bergschot werd versmald. Vanaf de start van fase twee moest al het verkeer worden omgeleid. Inmiddels kunnen automobilisten al een tijdje gebruik maken van de nieuwe rotonde. De weg verderop is nog afgesloten maar zal naar verwachting eind deze week open gaan als de laatste werkzaamheden zijn afgerond.

In de tweede fase werd onder andere de kruising van de Heerbaan met de Heusdenhoutsestraat, ter hoogte van het winkelcentrum, vervangen door een rotonde. Deze aanpassing moet de verkeersveiligheid verhogen en de snelheid van de bestuurders verlagen. Tegelijkertijd legde de aannemer ook een tweerichtingen (snel)fietspad aan langs de Heerbaan. Die werd gerealiseerd aan de zijde van het winkelcentrum Heusdenhout.

Wijkraad

De aanpassingen aan de Heerbaan moeten de verkeersveiligheid verhogen. De wijkraad had graag meer aanpassingen gezien, zoals de aanleg van meerdere rotondes in plaats van ‘slechts’ één. Maar hier ging het college niet mee in, omdat de Heerbaan een belangrijke verkeersader is tussen de Noordelijke Rondweg en de Claudius Prinsenlaan. Meer belemmeringen zoals meerdere rotondes zijn volgens het college daarom onwenselijk.







Foto: WESLEY VAN DER LINDE