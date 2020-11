11/11: Geen groots feest, wél bekendmaking van Prins Carnaval

BREDA - Carnaval is dit jaar natuurlijk anders geregeld vanwege corona. Toch wil stichting Kielegat er wat van maken en daarom werd gisteravond de prins digitaal bekend gemaakt. In de ‘Grôtste Elluf Elluf Sjoow’ werd bekend dat prins Arie d’n Irste voor zijn tweede termijn de eer is toebedeeld.

Het wordt een bijzondere tweede termijn voor prins Arie d’n Irste vanwege het coronavirus en de onzekerheid over wat er wel en niet kan. Gisteravond werd hij benoemd tijdens een coronaproof liveshow. ‘’Een virus heeft de ziel uit het carnaval gehaald en het zal dit jaar anders zijn dan voorgaande jaren’’, zo zegt de prins.

De prins sluit wel bemoedigend af door de horeca, wagenbouwers en andere carnavalsvierders te vertellen het carnavalsgevoel door te laten vloeien in hun hart.

Andere activiteiten

Naast de benoeming van de prins was de avond gevuld met meerdere carnavaleske activiteiten. Zo was er een quiz en waren er optredens van carnavalsartiesten. Alles was daarmee ook direct een voorbereiding op een eventuele carnaval vanuit thuis.