NAC verliest kraker met De Graafschap met 1-0

BREDA - NAC heeft gisteravond kostbare punten laten liggen in een ‘zespuntenduel’ met De Graafschap. Door het verlies begeeft NAC zich momenteel nog altijd op plek vijf. Bij winst had NAC een flinke sprong naar plek twee kunnen maken. NAC kwam echter maar moeilijk tot kansen op de Vijverberg.

Maurice Steijn voerde geen wijzigingen door in zijn basiselftal ten opzichte van het duel met MVV van afgelopen vrijdag. Het eerste kwartier van het duel ging gelijk op. De eerste kans was na zestien minuten voor De Graafschap, uit een corner kon de thuisploeg gevaarlijk worden. NAC-doelman Nick Olij wist echter redding te brengen op de kopbal van Ralf Seuntjens. In de rebound was er ook nog een kans voor Ted van de Pavert. Hier wist Dion Malone in te grijpen en zo bleef de brilstand gehandhaafd.

De eerste echt grote kans voor NAC volgde in de 26e minuut. Een scherp aangesneden vrije trap van Huseyin Dogan kwam terecht bij Roger Riera. De Spaanse verdediger kon net niet bij de bal komen en waardoor deze vervolgens naast het doel verdween. Een minuut later volgde uit een vrije trap nog een mogelijkheid voor de Bredanaars. Malone kon koppen, maar de doelman keerde de inzet.

Het spel golfde de eerste helft nogal op en neer. Maar in de blessuretijd van de eerste helft kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. Na een combinatie in het zestienmetergebied van NAC wist Hamdaoui de bal binnen te prikken. Zo ging NAC rusten met een 1-0 achterstand.

In de tweede helft wist NAC ook niet veel kansen te creëren en kwam het moeilijk door de verdediging van de Superboeren heen. De 1-0 stand bleek uiteindelijk ook de eindstand.