‘Plan voor zo’n 100 tot 140 nieuwe woningen pal naast het Valkenberg’

BREDA - Het college van burgemeester en wethouders is positief over het initiatiefplan voor de herontwikkeling van de locaties van Huize Raffy, de kringloopwinkel en Incom. Er ligt een plan om zo’n 100 tot 140 nieuwe woningen te bouwen op de locatie tegenover het Valkenberg. Daarnaar wordt een haalbaarheidsonderzoek ingesteld. ?

Het College van Breda is positief over het initiatiefplan, opgesteld door Huis van der Donck, voor de herontwikkeling van de locaties van Huize Raffy, de kringloopwinkel en Incom. De locatie ligt op een centrale plek in het centrum van Breda, tegenover het Valkenbergpark en op korte afstand van het station. Deze ligging maakt de locatie volgens de gemeente bijzonder en vraagt daarom ook om een plan van hoge kwaliteit.

Jef Havermans van Huis van de Donck vindt het een mooie en aantrekkelijke plek. Hij is dan ook enthousiast over de positieve benadering van de gemeente. ‘’We zijn nu alles bij elkaar zo’n anderhalf jaar bezig met de plannen. Samen het Huize Raffy hebben we een deal gesloten met de andere bedrijven om dit plan te realiseren. Momenteel zitten we in de fase van overleggen met de gemeente.’’

Verschillende soorten woningen

De bedoeling is dat er zo’n 100 tot 140 huizen worden gebouwd legt Havermans uit. ‘’Dat gaat dan om verschillende soorten woningen. Sociale huurwoningen, koopwoningen en middenhuurwoningen. Daarnaast zou het kunnen dat we ook een stukje zorg meepakken in het plan. Maar daarover en eventuele andere toevoegingen zijn we nog in overleg. Samen met de gemeente gaan we alles de komende maanden uitwerken en vormgeven. Volgend jaar zomer zal dit waarschijnlijk concreet worden.’’

Wethouder Paul de Beer

Wethouder Paul de Beer noemt de locatie een bijzondere plek in het centrum van Breda. ‘’De ligging en de kwaliteit van de omgeving vragen om een hoogwaardig en bijzonder woonmilieu dat bijdraagt aan de kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. De plannen van de ontwikkelcombinatie met een mix van woningtypen van koop tot huur, gericht op verschillende doelgroepen dragen bij aan onze woningbouwambitie en ons streven om in 2044 CO2-neutraal te zijn. Al met al redenen om nu een haalbaarheidsonderzoek te starten”.