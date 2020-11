GGD’en komen met coronadashboard speciaal voor Brabanders

BREDA - Brabanders kunnen voortaan via een dashboard op de website www.brabantscan.nl eenvoudig cijfers en ontwikkelingen rond corona in hun eigen gemeente en provincie volgen. Het dashboard laat meer zien dan alleen besmettingen of ziekenhuisopnames en is een initiatief van de drie Brabantse GGD’en Hart voor Brabant, West-Brabant en Brabant-Zuidoost.

Op de website van Brabantscan vind je een speciaal coronadashboard. Het dashboard bestaat onder meer uit de wekelijkse test- en besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Brabantscan geeft de cijfers voor testen en positieven per week omdat deze een completer beeld geven over trends dan de dagelijkse cijfers. De cijfers zijn per gemeente, regio of voor de hele provincie te raadplegen.

Gedrag tijdens de coronacrisis

Zijn Brabanders sinds de start van de crisis gezonder gaan leven? Wat vinden ze eigenlijk van de coronamaatregelen? Maandelijks geven leden van het gezondheidspanel van de GGD’en hun mening over hun gezondheid, leefstijl en gedrag. Ook de resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het coronadashboard.



De Brabantscan stond al bekend als een breed kennisplatform voor gezondheidsinformatie in Brabant. Met de toevoeging van deze coronacijfers en gegevens van gedragsonderzoek biedt het platform nu nog uitgebreidere en actuelere informatie voor elke Brabander.

Inzoomen op thema

De komende tijd diept de GGD verschillende thema’s verder uit. Op dit moment is er meer informatie beschikbaar over corona & genotsmiddelen en over voeding & bewegen tijdens de coronatijd. De aankomende weken volgt informatie over onder andere fysiek kwetsbare groepen en psychische gezondheid.