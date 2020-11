Weerbericht Breda: ‘Een weekend met zacht en wisselvallig novemberweer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 13 november en de komende dagen.



Bij IJsland ligt een lagedrukgebied. Het warmtefront ervan zorgde vanochtend voor toenemende bewolking en lokaal een spatje regen. Later vanmiddag komt het koufront met wat meer regen.





Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

Dit weekend stroomt er zeer zachte lucht over Brabant. Op wat lokale ochtendmist en laaghangende bewolking na, wordt het een aangename herfstdag. De zon komt er bij en het kan wel 15 graden worden. De zuidenwind is matig met 4 Beaufort.

Zondag

De hoogste temperaturen passeren al vrij vroeg op de dag. Temperaturen tot 16, lokaal 17 graden. Verder hangt er veel bewolking met regen. De wind waait gemiddeld vrij krachtig uit het zuiden (5 Beaufort). Er komen rukwinden tot 80 km/u voor.

Maandag

Het kwik doet een stapje terug naar 12 graden. Het is wisselend bewolkt met afwisselend stapelwolken en zon. Lokaal is er nog kans op een verdwaalde bui. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig (4-5 Beaufort). Er zijn nog rukwinden tot 60 km/u.



Zonsopgang- en zonsondergang tijden

Zon op: 07:56 uur

Zon onder: 16:53 uur

Daglengte: 08:57 uur



Zo was het weer donderdag 12 november 2020

Maximumtemperatuur: 13,9 graden

Minimumtemperatuur: 7,5 graden

Neerslag: 3,8 graden

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 13 november 2020 om 12:00 uur