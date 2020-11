Kick Out Zwarte Piet demonstreert in Breda: ‘Grijze Piet is geen oplossing’

BREDA - Breda Kan Het gaat morgen op de dag van de intocht van Sinterklaas demonstreren in Breda tegen Zwarte Piet en Grijze Piet. “We willen het racisme uit het Sinterklaasfeest halen, zodat iedereen met een fijn gevoel Sinterklaas kan vieren”, legt woordvoerder Iman uit. Naar verwachting zullen zo’n honderd Bredanaars morgen in actie komen op een voor nu nog geheime locatie.

Breda Kan Het, de Bredase organisatie die onderdeel is van Kick Out Zwarte Piet, gaat morgen demonstreren in Breda. Niet bij een drukke intocht, maar ergens op een lege plek waar genoeg ruimte is om afstand te houden. Daarmee is de demonstratie heel anders dan de demonstraties die KOZP afgelopen jaren in andere steden heeft gehouden. Maar hij is niet minder belangrijk, stelt de Bredase Iman.

Geen ruimte voor racisme

“In Breda werd de intocht vorig jaar met honderden Zwarte Pieten gevierd. Wat ons betreft is er geen ruimte voor racisme binnen het Sinterklaasfeest. Wij willen dus dat de racistische karikatuur die Zwarte Piet is verdwijnt”, legt Iman uit. Dat het Sinterklaascomité na gesprekken met diverse betrokken partijen dit jaar Grijze Pieten inzet, lost volgens Breda Kan Het niets op. “Over racisme valt niet te polderen. Grijze Piet is geen goede middenweg, omdat het voor veel mensen alsnog een verwijzing is naar het pijnlijke slavernijverleden. Wij zijn voor een Piet die helemaal vrij is van verwijzingen naar huidskleur, etniciteit of slavernij. Zolang Breda daar niet voor kiest, blijven wij actie voeren”, zegt Iman.

Dat KOZP en Breda Kan Het het Sinterklaasfeest ‘proberen te verpesten’, ontkent ze stellig. “Mensen zeggen wel eens tegen me: Ik heb zulke fijne herinneringen aan het Sinterklaasfeest. Waarom verpest je het? Maar dat snap ik echt niet. Wij proberen het Sinterklaasfeest juist mooier te maken, door te zorgen dat iedereen zulke fijne herinneringen kan maken.”

Iman verwacht dat er morgen zo’n 100 Bredanaars zullen komen demonstreren. Waar dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. “Helaas heeft KOZP vaker met geweld te maken gekregen. Voor onze eigen veiligheid houden we de locatie voor nu dus geheim. Ook al hebben we niet de verwachting dat onze demonstratie in Breda tot problemen gaat leiden. Daarnaast houden we uiteraard de coronamaatregelen in acht.”

Gemeente verantwoordelijk

KOZP houdt gemeenten ervoor verantwoordelijk dat het racisme in het Sinterklaasfeest niet wordt aangepakt. Daarom wordt er komende dagen naast Breda ook in onder andere Eindhoven, Maastricht en Venlo gedemonstreerd. ‘’Wij zijn van mening dat de vier gemeenten geen verantwoordelijkheid nemen omdat zij niet erkennen dat zwarte piet een kwetsende, racistische karikatuur is’’, aldus KOZP.