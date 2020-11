Videobellen met de Sint: Dit is hoe Sinterklaas de Bredase kinderen vandaag verrast

BREDA - Sinterklaas komt vanmiddag aan in Breda. Niet met een drukbezochte intocht in de Haven, maar heel stilletjes zonder dat iemand het doorheeft. Dat kan niet anders, legt Ronnie Voesenek uit. Als voorzitter van het Sinterklaascomité is hij verantwoordelijk voor de jaarlijkse intocht in de stad. “Veiligheid staat voorop.” Om de Bredase kinderen toch te kunnen verblijden, gaan de Sint en de Hoofdpiet de hele middag videobellen.

Tientallen Bredase kinderen worden vandaag verrast door de Sint. Zij worden gebelt voor een persoonlijk gesprekje. Het videobellen met Sinterklaas is geregeld door Sinterklaas Comité Breda. Dat comité is bij Bredanaars vooral bekend van de jaarlijkse intocht. “Vorig jaar organiseerden wij de grootste intocht ooit in Breda”, vertelt voorzitter Ronnie Voesenek met gepaste trots. “Bij de intocht van de Sint in Breda waren vorig jaar zo’n vierhonderd vrijwilligers betrokken. Dat ging natuurlijk om de Sint, en verder ruim 350 Pieten en het showcorps”, legt hij uit. “Daarnaast waren er ook nog zo’n honderdvijftig vrijwilligers betrokken bij de intocht als beveiliger, bij de EHBO etcetera.”

Dat de intocht dit jaar niet door kon gaan was voor al die betrokken Bredanaars een flinke domper. Toch hakte het Sinterklaas Comité Breda die knoop in juli al door. Ook de plannen voor het nieuwe Sinterklaashuis gingen de vriezer in. “We waren één van de eerste comités die de intocht annuleerden. Maar op dat moment was voor ons al duidelijk dat we het niet veilig zouden kunnen organiseren. En dan moet je het niet doen.” Op de intocht kwamen in Breda vorig jaar maar liefst zo’n 25.000 bezoekers af.

Teleurstelling

Dat het gemis van de intocht voor veel Bredanaars een teleurstelling is, begrijpt Voesenek goed. “Daarom zijn we actief aan de slag gegaan met het bedenken van andere mogelijkheden. Zo overwogen we om met pieten op huisbezoek te gaan, of om door de straten te gaan rijden.” Dat het comité niet voor die oplossing koos, bleek een zegen. In veel andere steden en dorpen kregen dergelijke initiatieven geen toestemming. “Dat verbaast ons niets. Als er ineens een paar pieten voor de deur staan, dan zien alle kinderen uit de straat dat natuurlijk. Dan kun je niet voorkomen dat mensen zich gaan verzamelen en dat er drukte ontstaat.”

Videobellen

In tientallen Bredase woonkamers zorgt Sinterklaas vandaag dus op een andere voor een bijzonder, onvergetelijk momentje, namelijk met een videobelletje. En ook op 28 november en 5 december zal de Sint weer achter zijn mobiele telefoon zitten om met Bredase kinderen te bellen. “Het is leuk om te merken dat er veel animo voor is”, legt Voesenek uit. Ook al bereikt de Sint met zijn telefoontje slechts tientallen kinderen, en niet de duizenden die er normaal bij de intocht buiten staan. “Daar is nou eenmaal niets aan te doen. En met het videobellen zorgen we in ieder geval dat we de kinderen iets leuks bieden. We wilden als comité niet stilzitten dit jaar.”