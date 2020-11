Wint een Bredase creatie vanavond The Masked Singer?

BREDA - Vanavond is het zo ver: Dan komen de fans van The Masked Singer erachter welke BN’ers er schuil gaan achter de vier laatste maskers, en wordt duidelijk wie het programma wint. En de winnende creatie kan zomaar uit Breda komen. Maar liefst twee van de vier finalepakken werden ontworpen door de Bredase Leanne van Deurzen

De vuurvogel, Neptunus en de Zebra. Dat zijn de drie pakken waaraan de Bredase Leanne wekenlang heeft zitten werken. Ze bedacht ze, ontwierp ze en maakte ze helemaal zelf in haar atelier in Breda. Het was dan ook een flinke domper toen de Vuurvogel als allereerste het programma moest verlaten. “Voor mij is het natuurlijk jammer als mijn kostuum eruit ligt”, legde ze destijds uit aan Bredavandaag.

Maar na de vuurvogel heeft Leanne geen teleurstellingen meer gehad. Sterker nog, van haar drie creaties hebben het er twee tot de finale geschopt. En dat betekent dat haar creaties door miljoenen mensen gezien worden. Want The Masked Singer is een regelrechte kijkcijferhit bij RTL. Het programma startte met ruim 2 miljoen kijken, maar op de halve finale stemden zelfs 2.9 miljoen mensen af. “Dat zoveel mensen ernaar kijken is voor mij natuurlijk geweldig”

Winnaar

Zowel Neptunus als de Zebra doen nog steeds meer. Zij veroverden beiden een plekje in de finale van het programma. En dat betekent dat de kans 50/50 is dat Leanne het winnende pak heeft ontworpen. Maar om daarachter te komen, is nog even geduld nodig.

The Masked Singer wordt vanavond om 20.00 uur uitgezonden op RTL4. De Zebra en Neptunes van Leanne nemen het in de finale op tegen de Panter en de Vos.