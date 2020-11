Agressieve Bredanaar (18) bijt agent tijdens aanhouding

BREDA - Een politieagent is gisteren tijdens een aanhouding gebeten door een 18-jarige Bredanaar. De man wordt ervan verdacht een plaats waar hij een ongeval veroorzaakte te hebben verlaten. De verdachte vluchtte na het ongeval, maar werd niet veel later thuis door agenten aangehouden.

Politieagenten werden gisteren rond 14:50 uur door twee personen gewenkt ter hoogte van het Doctor Ariënsplein in Breda. Het tweetal vertelde de agenten dat er zojuist een scooter tegen een geparkeerde auto was gereden en dat de bestuurder van de scooter is gevlucht. De auto had schade en de scooter is na het ongeval achtergebleven op straat.