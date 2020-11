Kick Out Zwarte Piet demonstreert in Breda: ‘Grijze piet niet goed genoeg’

BREDA - Breda Kan Het, de Bredase organisatie die onderdeel is van Kick Out Zwarte Piet, demonstreert vandaag in Breda. Om 14:00 uur begon deze demonstratie. “We willen het racisme uit het Sinterklaasfeest halen, zodat iedereen met een fijn gevoel Sinterklaas kan vieren”, legt woordvoerder Iman uit.

Vanwege het coronavirus werd de sinterklaasintocht geannuleerd. Breda Kan Het demonstreert hierdoor niet bij een drukke intocht, maar op een lege plek waar genoeg ruimte is om afstand te houden. Daarmee is de demonstratie heel anders dan de demonstraties die KOZP afgelopen jaren in andere steden heeft gehouden.

Maar hij is niet minder belangrijk, stelt de Bredase Iman. “In Breda werd de intocht vorig jaar met honderden Zwarte Pieten gevierd. Wat ons betreft is er geen ruimte voor racisme binnen het sinterklaasfeest. Wij willen dus dat de racistische karikatuur die Zwarte Piet is verdwijnt”, legt Iman uit.

Grijze piet

Het sinterklaascomité in Breda besloot na gesprekken met diverse organisaties dit jaar te kiezen voor ‘grijze piet’, maar dit lost volgens Iman niets op. “Over racisme valt niet te polderen. Grijze Piet is geen goede middenweg, omdat het voor veel mensen alsnog een verwijzing is naar het pijnlijke slavernijverleden. Wij zijn voor een Piet die helemaal vrij is van verwijzingen naar huidskleur, etniciteit of slavernij. Zolang Breda daar niet voor kiest, blijven wij actie voeren”, zegt Iman.

Demonstratie

Om 14:00 uur begon de demonstratie tegen zwarte- en grijze piet. Naast de demonstranten is er ook een zwarte piet aanwezig. Ook is er veel politie op de been om alles in goed banen te lijden.



