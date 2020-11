Lil’ Kleine ontsnapt uit Bredase Koepel in nieuwste aflevering Jachtseizoen

BREDA - In de nieuwste aflevering van de YouTube-serie jachtseizoen is te zien hoe Lil’ Kleine uit de voormalige koepelgevangenis in Breda ontsnapt. Na zijn ontsnapping moest de Amsterdamse rapper 4 uur uit de handen van zijn achtervolgers, de makers van het programma, blijven.

De aflevering begint in een cel van de Bredase koepelgevangenis. Lil’ Kleine weet te ‘ontsnappen’ en moet vervolgens zo lang mogelijk uit de handen blijven van YouTubers Giel, Thomas en Stefan blijven. Zodra Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet, de gevangenis uitloopt, staat een van zijn helpers al met een snelle auto klaar. Vervolgens zie je hoe de rapper door de Bredase straten scheurt naar zijn volgende handlanger. Na twintig minuten stapt hij over in een ander voertuig, die richting Meerkerk gaat. Op datzelfde moment verlaten zijn achtervolgers ook de Koepel in de hoop hun voortvluchtige te vinden.

Benieuwd of Lil’ Kleine uit de handen van StukTV weet te blijven? Kijk de hele aflevering dan hier.