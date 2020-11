Breda Botanique gaat er dan toch eindelijk komen

BREDA - Synchroon won enige jaren geleden de prijsvraag voor een nieuwe bestemming van de Chassékazerne. Om een omgevingsvergunning te krijgen moest het plan verder worden uitgewerkt. Dat is de afgelopen tijd, in nauwe samenwerking met Monumentencommissies van rijk en gemeente, gebeurd. En dat betekent dat er eindelijk wat gaat gebeuren bij de Chassékazerne. In april moeten de werkzaamheden starten.

De verbouwing van het voormalige Breda’s Museum tot Breda Botanique werd in 2017 al aangekondigd voor het voorjaar 2019. Dit liep flink vertraging op, maar inmiddels zit er schot in de zaak. Als de vergunning definitief is, starten de werkzaamheden - volgens de huidige planning - medio april 2021

Het concept

Er komen in de voormalige kazerne 62 huurappartementen, een klein hotel met 19 kamers, een restaurant, bar en een conceptstore. Daarnaast wordt er als publiekontmoetingspunt een botanische kas aan het gebouw toegevoegd. De kas verbindt de Keizerstraat met het Chassé Park als groene publieke ruimte en fungeert als de entree van het programma daaromheen. Ook blijft het huidige stadsarchief in het gebouw gevestigd.

Synchroon zet in op duurzaamheid door het toepassen van PV panelen, vergroenen van de binnenhoven, stadsverwarming en het gebruik van elektrische deelauto’s. Er worden geen extra parkeerplaatsen toegevoegd.

Start verbouwing

Aannemingsbedrijf Nico de Bont uit Vught verzorgt de hele verbouwing. Deze partij heeft als restauratieaannemer en ook op binnenstedelijke locaties veel ervaring met monumentale panden en werken. De werkzaamheden vinden vooral plaats in het pand. Voordat de bouw start ontvangen omwonenden de contactgegevens van de dagelijkse leiding zodat ze met eventuele vragen bij iemand terecht kunnen. De huurwoningen zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Wel kunnen Bredanaars zich vrijblijvend registeren als belangstellende.