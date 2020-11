Vertraging door wind op HSL is verleden tijd dankzij miljoeneninvestering

BREDA - ProRail is vanaf 7 november bezig geweest om windschermen te plaatsen bij de brug voor de HSL tussen Breda en Rotterdam. Zo wordt het treinverkeer minder gevoelig voor harde wind. Vanochtend liet ProRail weten dat alle schermen geplaatst zijn. Wel zullen ze tot en met donderdag bezig zijn met alle restwerkzaamheden. Met de werkzaamheden gaat een investering van maar liefst 60 miljoen euro gepaard.

Het aanbrengen alle windschermen door ProRail bij de brug voor de HSL tusse?n Breda en Rotterdam is klaar. ‘’Tot nu toe lieten we bij windkracht 5 tot 6 of hoger het treinverkeer langzaam rijden of soms zelfs stilleggen’’, laat ProRail op de website weten. ‘’Met de windschermen is dat voor de brug niet meer nodig. Bij windkracht 7 tot 8 kunnen we dan treinen op normale snelheid over de HSL laten rijden. Dat scheelt veel reizigershinder.’’

Ruim 1500 panelen

Over een afstand van 2895 meter zijn ruim 1500 panelen geplaatst. Daar zijn ongeveer 60.000 bouten, moeren en ringen, vier kilometer aan rubber profielen en 600 ton staal voor nodig. Voor deze klus zijn 24 uur per dag 25 tot 40 mensen op de brug aan het werk. De materialen werden per werktrein en vrachtwagen aangeleverd en afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden leiden begeleidende boten de schepen veilig onder de brug door.

Om dit project en andere verbeteringen op de HSL te kunnen uitvoeren, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zestig miljoen euro gereserveerd.



Reisplanner

Door de werkzaamheden rijden er tot en met woensdag 18 november geen of minder treinen op het spoor tussen Rotterdam, Dordrecht, Roosendaal en Breda. Op de HSL rijden tot en met 18 november helemaal geen treinen. Afhankelijk van het moment van reizen is de dienstregeling aangepast of rijden er bussen. Check voor vertrek altijd de reisplanner voor het meest actuele reisadvies.