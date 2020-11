Veel animo voor Bredase subsidie voor vergroenen van tuinen en opvangen van regenwater

BREDA - Veel Bredanaars nemen maatregelen voor vergroening van eigen huis en tuin of zijn daartoe bereid. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Breda en de Rijksuniversiteit Groningen dat in februari is gehouden. De vragenlijst is door 955 mensen ingevuld. Sinds 1 april kunnen Bredanaars subsidie aanvragen voor onder andere het vergroenen van de tuin of het opvangen van regenwater. Maar liefst 40 procent van de respondenten wil dat doen.

“Naast overheden en bedrijfsleven spelen inwoners een belangrijke rol bij het aanpassen van onze omgeving op de klimaatverandering”, legt wethouder Paul de Beer uit. “Als iedereen in zijn eigen tuin tegels weghaalt en groen terugbrengt, een groen dak aanlegt of water opvangt in natte tijden in een regenton of ondergrondse wateropslag, dan maken we samen de stad leefbaarder”.

Om dat te stimuleren heeft de Gemeente Breda de subsidie ‘Water en groen’ beschikbaar gesteld per 1 april 2020. Bewonerskunnen subsidie aanvragen voor groene daken, ontstenen en vergroenen van hun tuin, regenwatervoorzieningen en geveltuintjes. Daarvoor blijkt het animo groot te zijn. Al voor de zomer werd het budget van de totale subsidie verhoogd van 100.000 naar 200.000 euro. En uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 40 procent van de respondenten een aanvraag wil doen.

Het onderzoek

Aan inwoners is gevraagd hoe zij aankijken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast werd gevraagd welke ervaringen ze hebben gehad met extreem weer, welke maatregelen ze zelf al hebben genomen en hoe ze denken over de nieuwe subsidieregeling. Ook is gevraagd of inwoners gebruik zouden maken van de regeling Water en groen. 41 procent gaf aan dat ze van plan was een subsidieaanvraag te doen.

Daarnaast is een meerderheid van de respondenten het eens met de stelling dat de beschikbaarheid van de subsidie hen motiveert om meer maatregelen te nemen. Naast de hoogte van het subsidiebedrag vinden mensen ook de mogelijkheid om informatie of advies te krijgen, belangrijk. Daarnaast is het opvallend dat er geen verband lijkt te zijn tussen de hoogte van het inkomen en de keuze om wel of geen maatregelen te treffen.

Vervolg

Het onderzoek is bedoeld om de effecten van de subsidieregeling op het gedrag van inwoners te meten. Dit is onderdeel van een bredere, evidence based, gedragsaanpak van het vraagstuk hoe de gemeente inwoners kan ondersteunen zelf aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Aan de hand van de resultaten stuurt de gemeente de komende jaren bij.