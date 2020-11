Boa’s krijgen geen wapenstok: Breda niet geselecteerd voor proef

BREDA - Breda is niet geselecteerd als één van de tien gemeenten waar een proef gaat lopen waarbij boa’s een wapenstok gaan dragen. Breda wilde graag meedoen aan de proef.

Vanaf uiterlijk januari start in tien Nederlandse gemeenten een proef waarbij boa’s in de openbare ruimte de beschikking krijgen over de korte wapenstok. Deze pilot zal worden uitgevoerd voor de duur van één jaar. De opgedane ervaringen en de evaluatie van de pilot dienen als input voor nieuwe regelgeving over bewapening en uitrusting van de boa’s.

De geselecteerde gemeenten voor deelname aan de pilot zijn: Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zoetermeer, Zuid West Friesland. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag weten.

Bij de selectie voor deze pilot is o.a. gekozen voor een landelijke spreiding, waarbij rekening is gehouden met een verdeling over grootstedelijk gebied, middelgrote en kleine gemeenten/landelijk gebied waar boa`s nog niet de beschikking hebben over de korte wapenstok. “We vragen veel van onze boa’s. Zij verdienen onze waardering, maar ze verdienen het ook om voorzien te worden van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid. Met deze pilot komen we tegemoet aan een wens die al langer leeft”, laat minister Grapperhaus weten.

Dat Breda niet geselecteerd is voor de proef is een domper voor diverse lokale politieke partijen, die graag willen dat de boa’s een wapenstok krijgen. Ook handhaving Breda liet eerder al weten te hopen geselecteerd te worden. ”Wij zijn erg blij dat het college van B&W Breda heeft aangemeld voor de landelijke pilot. Een pilot waaraan we vooral mee willen doen om ons werk veilig te kunnen uitvoeren”, lieten zij destijds weten.