Nieuwe Veste gaat Bredanaars helpen met vragen over de donorwet

BREDA - Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar komt dan in het nieuwe Donorregister. Inwoners uit de gemeente Breda die nog geen keuze hebben gemaakt, krijgen half november een brief van de overheid. Als je vragen hebt hierover kun je terecht bij Bibliotheek Nieuwe Veste.

Inwoners van Breda die nog geen keuze hebben gemaakt of zij na hun overlijden wel of geen donor willen zijn krijgen de komende periode een brief thuis of hebben deze al gehad. Wie naar aanleiding van van deze brief nog vragen heeft kan terecht bij Bibliotheek Nieuwe Veste. Wie niets doet komt automatisch in het donorregister.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de workshop Donorregistratie op 25 november om 10:00 uur of 26 november om 19:00 uur om vragen te stellen.

De workshops

Je kunt je aanmelden voor één van de twee (online) workshops gegeven door Taalhuis Breda. En je kunt je specifieke vraag stellen tijdens het telefonische spreekuur Donorregistratie van het Informatiepunt Breda. Hier wordt onder andere stap voor stap uitgelegd hoe een registratie met DigiD in zijn werk gaat. Het is voor deelname aan de bijeenkomst wel belangrijk dat je in het bezit bent van een DigiD, een e-mailadres en een tablet of laptop/computer.

Heb je geen DigiD, wil je liever het papieren keuzeformulier invullen of heb je andere specifieke vraag? Dan kun je vanaf woensdag 18 november tijdens werkdagen (telefonisch) terecht bij het spreekuur Donorregistratie.

Het spreekuur Donorregistratie is bereikbaar op werkdagen van 14.00 tot 15.00 uur op telefoonnummer 06-4011 4474. Je kunt je hier ook aanmelden voor de workshop.