Stankoverlast bij vijver aan de Zilverhof in Prinsenbeek wordt aangepakt

PRINSENBEEK - De vijver aan het Zilverhof in Prinsenbeek wordt aangepakt. De vijver veroorzaakt flinke stankoverlast in de zomer. Ook is de waterkwaliteit niet best. Daarom starten op 20 november werkzaamheden aan de vijver.

Vanwege de stankoverlast en de waterkwaliteit zal de firma Dutch Water Tech binnenkort een begin gaan maken aan het aanpakken van de vijver aan de Zilverhof in Prinsenbeek. Dit gebeurt door het aanbrengen van speciale micro-organismen die voeding halen uit het slib.

Volgend voorjaar volgt er een tweede behandeling. Dan is het ook de bedoeling om te kijken naar andere maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld met drijvende plantenbakken. Dit gebeurt in overleg met de bewoners.

Stankoverlast



Er zit een dikke sliblaag in de vijver. Bacteriën in de sliblaag geven stankoverlast wanneer het water warmer wordt. Om de sliblaag te verminderen brengt de gemeente nu speciale micro-organismen aan die zich voeden met het slib. Zo zorgen ze ervoor dat de stank weggaat. Ook neemt de dikte van de sliblaag af met ongeveer veertig procent in 18 maanden.



Het aanbrengen van de speciale bacteriën gebeurt twee keer. De eerste behandeling gebeurt op vrijdag 20 november en in het voorjaar volgt de twee behandeling. De vijver heeft dan voldoende goede bacteriën om de problemen met stankoverlast aan te pakken.