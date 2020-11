Bredase Arian is plussize model: ‘Ik wil jonge meiden laten zien dat wat voller zijn ook goed is’

BREDA - Mrs Top of The World plussize is al jaren de verkiezing voor vrouwen met een voller figuur. Dit jaar doet de Bredase Arian Vreugd eraan mee namens Suriname. Zij wil graag body-confidence promoten en hoopt dat via deze weg kracht bij te zetten.

Arian Vreugd is al van jongs af aan trots op haar lichaam. Dat kreeg ze ook vanuit thuis mee; wees trots op jezelf, je lichaam en wees wie je bent. ‘’Ik ben van jongs af aan al wel wat steviger geweest en dat waren mijn ouders ook’’, zegt Arian. ‘’Ik denk dat ik er genetisch gezien sowieso aanleg voor heb wat voller te zijn. Ik ben echter altijd trots geweest op mijn lichaam en vind het ook mooi. Overigens heb ik vroeger ook nooit negatieve reacties gehad op mijn uiterlijk en nu nog steeds niet.’’

Modellenwerk

Arian is nu een aantal jaar bezig als Plussize model op haar eigen Facebookpagina waar ze de vrouw met ‘een maatje meer’ wil promoten. ‘’Er is wel aandacht voor vollere vrouwen, maar wat ik daarbij vaak zie is de slachtofferrol’’, aldus Arian. ‘’Ik wil het juist gewoon maken, je moet kunnen zijn wie je bent. Ik ben niet zielig, ik ben trots. Dat is ook hetgeen ik wil bereiken met mijn deelname aan de verkiezing van Mrs Top of The World plussize. Het normaal maken, de een is wat steviger, de ander wat dunner.’’

Een ander ding dat Arian wil bereiken met haar modellenwerk en de verkiezing is een rolmodel zijn. ‘’Toen ik jonger was zag ik op TV eigenlijk geen vrouwen als ik, die wat voller waren. Ik vind het belangrijk dat meiden van nu dat wel zien.’’

In verhouding

Wat Arian het mooiste vindt aan haar lichaam zijn haar borsten. ‘’Ik heb grote, volle borsten en dat vind ik mooi. Ze zijn ook in verhouding met de rest van mijn lichaam. Dat vind ik misschien nog wel het mooiste, dat een lichaam in verhouding is.’’

Het is niet zo dat Arian zomaar wil promoten dat stevig zijn goed is, want ze kijkt ook erg naar gezondheid. ‘’Je moet het zo zien, ik vind dat je moet kunnen zijn wie je bent en dat anderen je niet moet afrekenen daarop. Ze hebben er namelijk niets mee te maken. Uiteraard wil ik niet promoten dat je ongezond moet zijn. Ik zit nu zelf ook nog goed qua gezondheid en ik beweeg veel door te lopen en fietsen. Ik let er ook wel op dat ik niet veel zwaarder wordt, dan zou het wel slecht worden voor mijn gezondheid.’’

Het belangrijkste voor Arian is dat mensen kunnen leven zoals ze willen. ‘’Zelfs als wil iemand ècht ongezond leven, dan moet je dat zelf weten. Ik zou het niet aanraden of aanprijzen, maar het is je eigen keus.’’