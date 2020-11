Flinke daling coronapatiënten Amphia, maar druk blijft ‘onverminderd hoog’

BREDA - Het aantal coronapatiënten neemt af in het Amphia ziekenhuis. Zo werden er twee weken geleden nog ruim 70 mensen met een coronabesmetting verzorgd. Uit de cijfers van vanochtend blijkt dat dit er momenteel nog 28 zijn. Dat bekent dat de reguliere zorg, zoals planbare operaties, weer deels verder kunnen worden opgeschaald. Toch blijft de druk op de cohortafdeling volgende de woordvoerder ‘onverminderd hoog.’

Momenteel worden er 28 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd in het Amphia ziekenhuis. Hiervan liggen er negen op de intensive care. Het aantal loopt hiermee terug, twee weken geleden lagen er nog ruim 70 patiënten met een coronabesmetting. Waarvan 17 op de intensive care.

Cohortafdeling

De besmette patiënten liggen op een zogeheten cohortafdeling. Ondanks de afname van het aantal patiënten blijft deze open en gaan ze op dezelfde manier verder laat Patricia Stroo, persvoorlichter van het Amphia weten. ‘’De cohortafdelingen blijven open voor COVID-19 patiënten. Wel is er inderdaad een afname van aantal nieuwe opnames van COVID-19 patiënten. Echter is de druk op deze afdeling onverminderd hoog, omdat de doorstroming naar de thuissituatie of vervolgzorg niet snel mogelijk is.’’

Wat betreft de reguliere zorg en het weer opschalen hiervan bekijkt Amphia momenteel nog wat mogelijk is. Vanwege de tweede coronagolf werden verschillende planbare operaties uitgesteld. ‘’Dat moeten we per afdeling gaan bepalen’’, vertelt Stroo. ‘’We gaan nu bekijken welke zorg we verder op kunnen schalen.’’