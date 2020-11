Mark Rutte: ‘Vier Sinterklaas verspreid over een paar dagen’

BREDA - Minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben dinsdagavond opnieuw een persconferentie gegeven omtrent de coronamaatregelen. Zoals twee weken geleden al aangekondigd, gaan we vanaf woensdag (morgen) om 00.00 weer terug naar de gedeeltelijke lockdown met de strikte beperkingen, zoals de horeca die dicht blijft, geen evenementen en geen publiek op de sporttribunes.

Musea, bioscopen en theaters moesten vanaf woensdag 4 november om 20.00 uur voor twee weken dicht en de maximale groepsgrootte voor buiten ging van vier naar twee personen. Dat waren een paar van die extra maatregelen waar nu weer een einde aan komt. Zo mogen er thuis weer drie gasten worden ontvangen, buiten mag je met vier in plaats van twee personen samenkomen. Buurthuizen, theaters en bioscopen mogen weer open met maximaal dertig personen en ook musea, dierentuinen en pretparken mogen weer bezoekers ontvangen. “Helaas moeten we het Sinterklaasfeest dus vieren binnen de regels van de lockdown. We vragen iedereen dan ook om de jaarlijkse familiebijeenkomst eventueel over een paar dagen te verdelen”, aldus Rutte.

Want de cijfers zijn nog té hoog, stelde Rutte. “Maar de trend is dalend en dat is positief. De cijfers laten zien dat de maatregelen werken. Natuurlijk hoop je altijd op nog meer, nog beter en nog sneller, maar al met al houdt het overgrote deel van Nederland zich aan de regels en ik hoop dat deze ontwikkeling een motivatie is om vol te houden en misschien zelfs een tandje bij te zetten.” Want, er is volgens Rutte wel degelijk verbetering mogelijk. “Bijvoorbeeld bij de supermarkten, maar ook ons gedrag thuis en rondom het thuiswerken. Het is lastig om helemaal thuis te blijven bij klachten, maar toch moet het om het virus eronder te houden.”

Kerst vieren

Minister Hugo de Jonge keek alvast vooruit naar de decembermaand. “We vragen ons allemaal af: mogen we weer naar een feestje? Wat doen we met kerst? We zoeken naar mogelijkheden, maar we zijn er nog lang niet. We hebben rond de zomer ook geleerd dat je maatregelen te snel of te veel kan loslaten. Als wij verslappen, dan heeft het virus weer een kans. We hebben een bocht genomen en we hebben de daling ingezet. De cijfers zijn aan het dalen, maar ze zijn nog te hoog”, stelde minister Hugo de Jonge.

Maar hoe zit het dan met Kerst en oud en nieuw? “Als het zo doorgaat, dan hopen en denken we dat we half december een eerste voorzichtige tussenstap kunnen zetten. Kerst is pas over vijf weken. We denken begin december genoeg duidelijkheid te hebben, om meer duidelijkheid te kunnen geven. Dus tot die tijd: hou vol!”

Vaccinatie

De laatste dagen komt er ook steeds meer nieuws naar buiten rondom een mogelijk vaccin tegen het coronavirus. “Zoals het er nu naar uitziet, zouden we mogelijk kunnen vaccineren in de eerste maanden van het nieuwe jaar. Maar, er zijn dingen die we nog niet kunnen weten en keuzes die we moeten maken.”, stelde De Jonge. “Maar, het kan lang duren voordat iedereen ingeënt is. Het wordt een grote logistieke operatie om heel het land te kunnen vaccineren. Daarom zijn de voorbereidingen al maanden aan de gang.”

Welke bevolkingsgroepen in welke volgorde straks gevaccineerd kunnen en gaan worden, wordt op korte termijn besloten liet De Jonge weten. “Vaccineren is en wordt niet verplicht, maar het is wel ontzettend belangrijk om afscheid te kunnen nemen van de maatregelen. Het is daarom ook belangrijk om toch te kiezen voor dat vaccin”, benadrukte hij.

Testen

Tot die tijd wordt er nog eens opgeschaald rondom het testen. “We gaan steeds intensiever testen om zicht te houden op het virus.” Iedereen kan inmiddels met klachten snel terecht bij de verschillende coronateststraten en per 1 december kunnen ook mensen zonder klachten getest worden als ze in contact geweest zijn met iemand die positief is getest. “Op dit moment moet je als je in contact bent geweest met iemand die positief getest is eigenlijk tien dagen in quarantaine. Straks ga je vijf dagen in thuisquarantaine. Op die vijfde dag laat je je testen en als dan blijkt dat je negatief getest bent, dan wordt de quarantaine beëindigd.”

Mondkapjes

Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters. Het kabinet zal daar binnenkort verder over communiceren.