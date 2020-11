Solidaire koelkast is een steuntje in de rug voor minima

ULVENHOUT - Wie deze maand de Jumbo in Ulvenhout binnenloopt, komt daar de ‘solidaire’ koelkast tegen. Dat is een koelkast waar klanten boodschappen in kunnen leggen als donatie, en waar mensen die het minder breed hebben gratis boodschappen uit kunnen pakken. Het initiatief wil op die manier bijdragen aan de strijd tegen armoede. De koelkasten staan ook in Etten-Leur en Terheijden.

Er wordt al langere tijd gesproken over een toenemende armoede, het aantal mensen wat aanklopt bij de voedselbanken stijgt al enige tijd. Nu als gevolg van de RIVM-richtlijnen meerdere bedrijfstakken gesloten zijn en mensen zonder werk komen is ook de angst voor een grotere armoede toegenomen en daarmee ook voor het aantal mensen wat een steuntje kan gebruiken.

Aanvulling op Voedselbank

Remco Bertens, directeur van de genoemde Jumbo-vestigingen licht het initiatief toe: “We voelen ons betrokken bij onze klanten. We willen graag gezinnen en mensen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het idee is afkomstig uit andere landen zoals Italië, waar de bakker zijn overgebleven brood op een tafeltje buiten zijn winkel legt na sluitingstijd en ’s ochtends bij openingstijd alles is opgehaald. Ons is gevraagd of wij mee wilde werken aan dit initiatief en hebben daar positief op gereageerd. Het is een aanvullend op de samenwerking met de Voedselbank die we al jaren hebben.”

Beroep op solidariteit

De winkels zorgen zelf dagelijks voor een startvoorraad in de koelkast. “Maar laten ruimte voor een bijdrage van klanten, zodat we kunnen volgen wat er gebeurt. Daarbij doen we een beroep op de solidariteit van klanten om ook iets te doneren als ze dat willen en kunnen missen. De klanten kopen een product en daarna kunnen ze het in de koelkast leggen. Iedereen kan er iets uithalen. Als jij vindt dat je iets nodig hebt dan kan dat. Volledig op basis van anonimiteit en vertrouwen. Overigens doen we hiermee een aanspraak op de solidariteit van mensen en vertrouwen erop dat op deze laagdrempelige manier veel mensen geholpen zijn. Producten die over blijven worden gedoneerd aan de voedselbank.”

Durven pakken

Het gaat om een lokaal initiatief dat loopt tot eind november. Gevraagd naar wanneer de actie geslaagd is, zegt Bertens: “Het is voor mij een succes als mensen die het nodig hebben ook echt durven te pakken. Tot nog toe zijn de reacties positief, het succes is het al vele malen groter dan verwacht, het is een mooi initiatief dat we omarmd hebben en het wordt opgepakt, het is zelfs een beetje overweldigend.”