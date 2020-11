Uber breidt chauffeursdienst uit naar Breda

BREDA - Uber breidt uit en is vanaf vandaag beschikbaar in Breda. Het bedrijf heeft in verschillende steden in Brabant de vraag naar ritten zien groeien. Via de app bestel je met één druk op de knop een rit naar de plaats van bestemming. In het buitenland is Uber erg populair, en ook in grote steden zoals Amsterdam wordt Uber veel gebruikt.



Met de komst van Uber naar Breda vergroot het bedrijf de aanwezigheid in Brabant en kunnen meer mensen gebruikmaken van de Uber-app om ritten te bestellen. Uber is een app waarbij je simpel kan aangeven vanaf welke plek je naar welke locatie wil reizen. Je kunt zien welke chauffeurs in de buurt zijn en wat de rit gaat kosten. Betaling verloopt via de app?, waardoor betalen met pin of cash niet nodig is. Eerder konden mensen in Breda al wel af en toe een rit boeken. Maar dan waren waren ze afhankelijk van chauffeurs uit andere regio’s. Vanaf vandaag wordt er echt ingezet op chauffeurs in de buurt.

Uber biedt met zijn service zelfstandige chauffeurs de mogelijkheid om op een flexibele wijze passagiers te vervoeren en zo wat bij te verdienen. Alle partnerchauffeurs hebben alle benodigde vergunningen.



‘’We willen een goede partner zijn voor steden, chauffeurs en passagiers’’, aldus Maurits Schönfeld, General Manager van Uber in Noord-Europa. De chauffeursdienst heeft in verschillende steden in Brabant de vraag naar ritten zien groeien. Dit is onder andere gebaseerd op inzichten uit de app en gesprekken met partnerchauffeurs. ‘’We zien dat veel gebruikers in de regio Brabant al in de app naar vervoer zochten, met name in steden waar Uber Eats actief is. Met de start in Breda willen we mensen een duurzaam alternatief bieden voor de eigen auto en een aanvulling zijn op het openbaar vervoer.’’

Hygiëne

Uber heeft een reeks hygiënische veiligheidsvoorzieningen en maatregelen ingevoerd om passagiers en chauffeurs te helpen veilig te reizen. Zowel passagiers als chauffeurs moeten voor de rit bevestigen dat ze de lokale gezondheids- en veiligheidsmaatregelen hebben begrepen en naleven.

Zo worden alle passagiers er via de app voortdurend aan herinnerd om hun handen te wassen of ontsmetten en de ramen een stukje open te houden om de ventilatie tijdens de ritten te verbeteren. Partnerchauffeurs hebben ook ontsmettingsmiddelen bij en Uber heeft chauffeurs geholpen bij het met plaatsen van scheidingswanden in de voertuigen.