Weer opent een commerciële testlocatie in Breda de deuren

BREDA - Sinds dit najaar is aan de Bergschot 71 de eerste Eurofins COVID-19 testlocatie in Breda geopend. Daar boden zij voor alle bedrijven in Breda en omgeving zowel de PCR als de sneltest mèt PCR-test aan. Sinds deze week kunnen ook particulieren hier terecht. Het is niet de eerste commerciële teststraat in Breda. Ook bij Breepark is een dergelijke teststraat gevestigd.

Breda is weer een commerciële testraat voor patriculieren rijken. Het bedrijf Eurofins, dat al testen deed voor bedrijven, opent de testlocatie namelijk ook voor particulieren. Het verschil met bijvoorbeeld de testlocatie bij het Amphia ziekenhuis Langendijk is dat het hier om een betaalde test gaat.

Eurofins

Eurofins is een laboratoriumnetwerk dat in Nederland de vaste leverancier is van de RIVM en GGD GHOR. Het bedrijf is onder andere gespecialiseerd in farmaceutische tests. De positieve testresultaten worden door het bedrijf gedeeld met de GGD om het bron- en contactonderzoek te bevorderen. Het bedrijf neemt zowel PCR testen als sneltesten af. Een combinatie van een sneltest en een PCR bedraagt 105 euro, alleen een PCR-test is 80 euro.