Grote politiecontrole in de Hoge Vucht: ‘Zal nog heel de avond duren’

BREDA - Er is momenteel een grote controle door meerdere instanties gaande op de parkeerplaats van winkelcentrum de Hoge Vucht. Een woordvoerder van de politie geeft aan dat hierbij meerdere controles worden uitgevoerd zoals onder andere het checken van kentekenbewijzen en rijbewijzen. Deze controles zullen plaatsvinden tot ongeveer vanavond 23.00 uur.

Op de parkeerplaats van winkelcentrum de Hoge Vucht is een grote controle van meerdere instanties gaande. Een woordvoerder van de politie geeft hierbij aan dat er op veel dingen gelet zal worden. ‘’Het is een controle vanuit de politie en de gemeente, daarnaast heeft de buurt aangegeven dat er veel overlast veroorzaakt wordt door scooters.’’

De scooterrijders zullen worden gecontroleerd op hun snelheid, op het veroorzaken van overlast door lawaai en bestuurders worden wellicht staande gehouden voor een controle. ‘’Buurtbewoners geven aan dat scooters hier vaak te hard rijden en voor veel lawaai zorgen’’, vertelt de woordvoerder. ‘’Daarnaast rijden er regelmatig bestuurders zonder rijbewijs rond.’’

Statische en dynamische controles

Tijdens de grote controle worden agenten zowel statisch als dynamisch ingezet. ‘’Statisch wil zeggen dat we op een onopvallende plek gaan staan’’, vertelt een politiewoordvoerder. ‘’Er wordt dan gecontroleerd op de snelheid en eventuele verkeersovertredingen. Daarnaast controleren we kentekens om te zien of er nog bijzonderheden met het voertuig of de bestuurder zijn.’’

Bij dynamische controles zijn agenten in beweging legt de woordvoerder uit. ‘’Dat zijn dus gewoon agenten die in een auto of op de motor rondrijden, dit kan wel in een onopvallende voertuig zijn. Tijdens deze controles wordt wel op hetzelfde gelet als bij de statische.’’

