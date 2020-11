Stedelijk Museum Breda mag de deuren weer openen

BREDA - Na een noodgewonden sluiting van twee weken mag ook het Stedelijk Museum in Breda vandaag de deuren weer openen. En dit willen ze niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom is er morgen een nieuwe tentoonstelling in hun ruimte NEXT. In de nieuwe tentoonstelling, genaamd (Un)Locked, verbeelden Bredase kunstenaars hun ervaringen tijdens de eerste Corona-lockdown.

Curator van de tentoonstelling, Ruth de Vos selecteerde speciaal voor deze tentoonstelling tien kunstenaars. Hij vroeg hen tijdens de lockdown hun ervaringen te documenteren en persoonlijke omstandigheden vast te leggen op een manier die bij hen past. Aanvullend op de tentoonstelling (Un)Locked is in SBK Kunstuitleen &Galerie Breda in dezelfde periode een satelliettentoonstelling te zien rondom hetzelfde thema.

Maatregelen

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen moesten musea in heel Nederland de deuren twee weken sluiten. Ook zwembaden, bibliotheken en andere publiekelijk toegankelijke locaties moesten dicht. Sinds vandaag zijn die verscherpte maatregelen niet meer van kracht, en mogen de deuren weer open.

De tentoonstelling (Un)Locked is te zien van 20 november 2020 tot en met 24 januari 2021.