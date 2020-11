Breda opnieuw getroffen door autobrand, dit keer in de Brusselstraat

BREDA - Breda is vannacht wederom getroffen door een autobrand. De vuurzee vond plaats in de Brusselstraat. Twee voertuigen liepen hierbij flinke schade op.

Vannacht om 04.03 uur kwam er bij de alarmcentrale een melding binnen over een autobrand. Deze vond plaats op een parkeerterrein aan de Brusselstraat. De brandweer rukte meteen uit en was snel ter plaatse om de brand onder controle te krijgen.

Op de plek van het ongeval werd of niemand aangetroffen. Wel liepen twee voertuigen flinke schade op door de brand. Of de brand aangestoken is, is niet zeker. De politie verricht onderzoek.