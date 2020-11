Weer schade door zwaar vuurwerk in Brabantpark: Marcuskerk vernield

BREDA - Vandalen hebben gisterenavond met zwaar vuurwerk de aanbouw van de Marcuskerk aan de Lage Kant vernield. De vernielingen vonden plaats op steenworp afstand van waar eerder die avond een auto werd vernield en waar vorige week nog vuurwerk in een schoolgebouw werd gegooid.

Het is de afgelopen regelmatig raak in Brabantpark. Er zijn veel harde knallen van illegaal vuurwerk te horen, en er vinden veel vernielingen plaats. Donderdagavond hebben vandalen met zwaar vuurwerk de aanbouw van de Marcuskerk, die grenst aan de Lage Kant met Hooghout, vernield. De ramen en deuren liggen eruit, het plafond in naar beneden gekomen en de muur is ontzet.

Eerder die avond werd ook al een geparkeerde auto vernield met vuurwerk aan de Elandstraat. En vorige week gooiden vandalen vuurwerk in een schoolgebouw aan de Heusdenhoutsestraat. Daardoor ontstond een kleine brand en werden diverse ramen en kozijnen vernield.