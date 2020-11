Burgemeester verrast Andre van Hulten met Koninklijke Onderscheiding

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft vanmiddag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Andre van Hulten.

De Bredanaar zet zich sinds de jaren 80 in voor meerdere bridgeclubs in zowel Breda als in Ulvenhout. Hij had de leiding over bridgeclub Contract en heeft zelf twee bridgeclubs opgericht, namelijkBC Alert en BC Sans Rancune in Ulvenhout. Daarnaast is hij bridgedocent en bridge-arbiter en organiseert al vele jaren meerdere drives in de regio, waaronder de Unicef bridgedrive. De 10e editie daarvan zou afgelopen vrijdag plaatsvinden, maar is als gevolg van het coronavirus verplaatst naar volgend jaar. Met de bridgedrive wordt altijd geld opgehaald voor Unicef.

Voor zijn vrijwilligerswerk ontving Van Hulten in 2005 al de onderscheiding “Kei” van de Nederlandse Bridgebond. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van VVN Nederland afdeling Heusden en heeft hij zich jarenlang ingezet voor voetbalvereniging SC Elshout. Genoeg reden dus om hem vandaag te verrassen met een Koninklijke Onderscheiding.