Burgemeester opent de nieuwe bakkersschool van Breda: ‘Een aanwinst voor de stad’

BREDA - Burgemeester Depla opende donderdag officieel de nieuwe locatie van de bakkersopleiding van Curio. Dat deed hij samen met Hidde den Brabander, kok en bekend patissier, en Curio-bestuursvoorzitter Rob Neutelings. Het nieuwe gebouw staat volgens Curio symbool voor de wijze waarop het mbo-onderwijs bij de school wordt verzorgd: zo dicht mogelijk op de praktijk.

Bij de openingshandeling kwam een sleutel tevoorschijn uit chocoladewerk ,gemaakt door studenten van de opleiding patisserie om het een ludieke twist te geven. Met de sleutel openden Depla en Den Brabander één lokaal, symbool staand voor het hele gebouw.

Reactie Depla

“Wat een fantastisch mooie gebouw dat hier speciaal voor de bakkersopleiding is opgezet’’, zegt burgemeester Depla. ‘’Het laat de studenten echt kennismaken met de praktijk van dit prachtige vak. Het is een bijzondere aanwinst binnen het schoolaanbod in Breda. De bakkersbedrijven in de regio zullen hier blij mee zijn.” De burgemeester vertelde bovendien dat hij zelf als kind ook bakker wilde worden. “Bij het zien van dit lokaal leeft dat gevoel toch stiekem weer een beetje op.”

Meerwaarde voor de bakkers

‘’Het nieuwe schoolgebouw is een aanwinst voor de regionale bakkersbranche’’, zegt Peter Dirven, communicatieadviseur bij Curio. ‘’In het gebouw zijn de meest innovatieve apparatuur en materialen gebruikt, die de studenten ook zullen aantreffen in de modernste bakkerijen. Daarnaast is het pand duurzaam gebouwd: een groot deel van de benodigde energie komt van zonnepanelen.’’

“Een beroepsopleiding heeft meerwaarde als hij aansluit op de echte praktijk’’, aldus Hidde den Brabander. ‘’En dat is hier zeker het geval. Dat maakt deze locatie ook geschikt voor bakkersbedrijven die hun medewerkers verder willen laten leren. Alle reden dus om trots te zijn op dit gebouw.”

Locatie

Het gebouw staat nu op hetzelfde terrein als de opleidingen groen en dier. ‘’Dat is bewust gedaan’’, vertelt Dirven. ‘’Binnen Curio wordt door diverse opleidingen samengewerkt aan het concept ‘van grond tot mond’. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als duurzaamheid, innovatie en gezondheid in de productie van voeding.’’



“De bakkersschool innoveert, net als Curio’’, zegt bestuursvoorzitter Neutelings. ‘’Wij hebben de enige bakkersopleiding in de verre omtrek. We hebben dus wat waar te maken en dat maakt dit gebouw zeker mogelijk.”

De studenten brood en banket gebruiken het gebouw al sinds het voorjaar, steeds binnen de geldende coronamaatregelen. Vanwege diezelfde maatregelen ging de geplande opening destijds niet door. Deze mijlpaal wil de school echter niet voorbij laten gaan. Docenten en studenten waren dan ook trots dat de burgemeester van Breda en kok Den Brabander aanwezig wilden zijn in hun nieuwe school.