Creativiteit en vakmanschap van Moeskops zie je terug bij de nieuwbouw van Tereco

(advertorial) - Het nieuwe bedrijfspand van Tereco op Rithmeesterpark is met recht een blikvanger te noemen. Om dat te realiseren droegen verschillende bedrijven hun expertise bij. Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor Moeskops’ Bouwbedrijf BV. “We hebben onze creativiteit en vakmanschap laten zien bij Tereco”, aldus algemeen directeur Marcel Oerlemans.

Moeskops’ Bouwbedrijf BV is een gevestigde naam in de bouwwereld. Al meer dan 95 jaar is het bedrijf vanuit zijn thuisbasis in Bergeijk actief in zowel de ontwikkeling als realisatie in de woning- en utiliteitsbouw. Het resultaat is een indrukwekkend portfolio van ontwikkel- en nieuwbouwprojecten en renovatie-, onderhouds- en transformatieprojecten.

Samenwerking

De uitstekende reputatie van Moeskops’ Bouwbedrijf BV maakte dat het bedrijf al in een vroeg stadium in beeld kwam bij BOLWERK voor de nieuwbouw van Tereco. “We zijn als winnaar uit de bus gekomen bij de aanbesteding en zijn er samen met Arjan (BOLWERK) en Bram (Tereco) in geslaagd om met creatieve oplossingen te komen en het project (financieel) haalbaar te maken. Zo konden we aan de slag gaan”, aldus Oerlemans.

Specifieke uitdagingen

De bouw van het nieuwe pand van Tereco bracht verschillende mooie uitdagingen met zich mee, legt Marcel Oerlemans uit. “Tereco is natuurlijk een expert op het gebied van hekwerken en wilde een uniek innovatief hekwerk dat vanuit de grond omhoog komt realiseren. We denken dan echt met de klant mee. We hebben hiervoor een zogenaamde betonnen ‘brievenbus’ van vijf meter lang en drie meter diep gerealiseerd, waarin het hekwerk onder de grond verdwijnt en uit de grond verrijst.”

Gevel

Ook de realisatie van de gevel was een creatieve uitdaging. “In deze gevel waren zogenaamde ‘vinnen’ opgenomen die we op een creatieve manier hebben ontwikkeld en gerealiseerd. We hebben op deze manier in de gevel horizontale lijnen aangebracht met een uniek effect, wat het bedrijfspand een luxe en elegante uitstraling geeft.”

Oerlemans is trots dat het nieuwe pand van Tereco de kwaliteit uitstraalt waar Moeskops’ Bouwbedrijf BV voor staat. “We zijn een familiebedrijf met meer dan 90 zeer betrokken medewerkers, waarvan 45 vakmensen op de bouwplaats. Het nieuwe bedrijfspand van Tereco toont aan waar wij als bouwbedrijf voor staan, enthousiasme, creativiteit en vakmanschap! We zijn er trots op dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen aan dit exclusieve pand.”