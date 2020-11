Onderzoek naarvuurwerkvernielingen: Zwaar beschadigde auto’s en instortingsgevaar bij kerk

BREDA - De politie doet onderzoek naar twee incidenten waarbij met zwaar vuurwerk forse schade is aangericht. In de Elandstraat raakten twee personenauto’s fors beschadigd door zwaar vuurwerk. Aan de Hooghout moest een kerk het ontgelden. De politie roept mensen met meer informatie nu op zich te melden.

Om 19.30 uur kwam er bij de meldkamer een melding binnen dat iemand in de Elandstraat een vuurwerkbom op een geparkeerd staande auto zou hebben gegooid. Toen politieagenten ter plaatse kwamen troffen zij een zwaar beschadigde auto aan. Bij dit incident raakte ook een andere auto beschadigd. Beide eigenaren hebben aangifte gedaan.