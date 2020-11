En dat is fietsstraat nummer acht: Werkzaamheden aan Haagdijk zijn afgerond

BREDA - Na de Boschstraat, Cornelis Joosstraat, Heusdenhoutsestraat, Rietdijk, Binnensingel, Nassausingel en de Mauritssingel is nu de ook de Haagdijk ingericht als fietsstraat. Dat betekent ruim baan voor de fietser en de auto is te gast. Met de herinrichting komt een lang gekoesterde wens van ondernemers in vervulling.

Al lange tijd ervaarden bewoners dat verkeer met hoge snelheid over de Haagdijk reed. Daarom is samen met bewoners en ondernemers gewerkt aan een duurzaam ontwerp dat het verkeer afremt en de Haagdijk leefbaarder maakt. En zo werd de fietsstraat ook hier geïntroduceerd.

Reactie wethouder Quaars

‘’Ik ben blij dat we op de Haagdijk, één van onze historische straten, eindelijk de rust terugbrengen’’, zegt wethouder Daan Quaars. ‘’Dit is één van de dingen die we doen om het fietsers en voetgangers overal in de stad comfortabeler te maken. Mijn complimenten aan bewoners en ondernemers die dit medemogelijk hebben gemaakt.’’

Fietsen aantrekkelijk maken

De gemeente heeft bestaande materialen zoveel mogelijk hergebruikt. De natuurstenen keitjes, die ooit de fietsstrook markeerden, vormen nu bijvoorbeeld de nieuwe aslijn in de rijbaan. Naast de aanleg van fietsstraten legt de gemeente fietsroutes naar alle kernen in de omgeving. Hiermee hopen ze fietsen, ook in de regio, aantrekkelijker te maken.

In het buitengebied worden nieuwe recreatieve fiets- en looproutes gecreëerd. Er komen nieuwe verbindingen over de singels voor betere bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers. De binnensingel wordt hiervoor ook ingericht.



Gemeente Breda