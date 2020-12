Mondkapje vanaf vandaag verplicht: Boete van 95 euro bij niet dragen

BREDA - Het dragen van een mondkapje is vanaf vandaag officieel verplicht in winkels, musea, restaurants en theaters. Tot nu toe was het dragen van een mondmasker alleen een advies. Wie het mondkapje in december niet opzet, riskeert een boete van 95 euro.

Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) en in contactberoepen moeten mensen een mondkapje dragen. Dit geldt voor zowel de klant als de professional, zoals de kapper en de riji-nstructeur. Het mondmasker was al verplicht in de trein en in de bus, maar voortaan ook op het station en de bushalte. De mondkapjesplicht geldt voor alle personen van dertien jaar en ouder. Het masker dient de neus en mond volledig te bedekken. Een spatscherm bedekt de neus en mond niet en mag daarom niet als alternatief worden gebruikt.

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten (winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen). Wie een vaste zitplaats heeft, mag het masker afzetten. Wie vervolgens weer opstaat, zet het kapje weer op. Gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zijn vrijgesteld van de plicht. Het gaat onder meer om kerken, moskeeën en synagogen. In het onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondmasker dragen als zij door het gebouw lopen. Het kapje mag af in de les. De docent hoeft het masker niet voor de groep te dragen.