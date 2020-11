Acht jeugdhelden ontvangen lintje van burgemeester Depla voor hun goede daden

BREDA - Het is vandaag de dag van de rechten van het kind, daarom zet Breda voor de derde keer haar jeugdhelden in het zonnetje. Uit de twaalf voordrachten heeft de jury acht Bredase jeugdhelden gekozen, waaronder vijf corona-jeugdhelden. Alle jeugdhelden kregen van burgemeester Depla een lintje.

In het kader van de dag van de rechten van het kind zet Breda haar jeugdhelden in het zonnetje. Acht jeugdhelden, waaronder vijf corona-jeugdhelden ontvingen een lintje van burgemeester Paul Depla met de titel ‘Jeugdheld van Breda’. De corona-jeughelden zette zich specifiek in voor anderen in de moeilijke coronaperiode.

Met dit lintjes-initiatief wil de gemeente Breda speciale aandacht vragen voor jongeren die zich het afgelopen jaar hebben ingezet om Breda een nog mooiere en sociale plek in Nederland te maken. Dit zijn de acht jeugdhelden:

Sam Gazan (8 jaar)

Sam laat zijn haar groeien om te kunnen doneren voor KIKA. Hij zet zich naast KIKA in om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de buurt. Hij hangt stickers op met 30 km-gebied en hij spuit een boodschap op de straat. In corona-tijd heeft Sam samen met vriendje Stijn een stripboekje gemaakt met puzzeltjes en raadsels. Hij gaat langs de deuren om abonnees te werven. Dit betekent voor menig buurtbewoner een fijn praatje en afleiding in een moeilijke periode.

Pam Ponte (10 jaar)

Pam bezoekt zieken in het Amphia ziekenhuis en maakt kerstballen en kaarten. Ze bezoekt al 2 jaar met kerstavond zo’n 50 zieke mensen om hen een fijne kerst te wensen. Zij krijgen van haar eigengemaakte kerstballen en kerstkaarten. Voor Pam een bijzondere ervaring, want de zieken zijn zo dankbaar dat er aan hen wordt gedacht rond Kerst. Ook bakt Pam eens per jaar pannenkoeken voor oudere mensen in Ulvenhout en brengt deze langs op de Nationale Pannenkoekendag. Pam haalt ook geld op voor het KWF.

Stefano Van der Linde (15 jaar)

Stefano zet zich in voor jongeren op het Pukplein. Hij zet zich onvoorwaardelijk in voor jongeren en draagt de kennis van de jeugdwerkers op een prettige manier over op jongeren. Hij heeft zich enorm ingezet voor het realiseren van de trampoline op het Pukplein en leert jongeren de moves op de trampoline Mede door Stefano heerst er een goede vibe op het pukplein.

Senna Farag (6 jaar)

Senna is astmatisch en deze corona-jeugdheld hielp mee met uitdelen van handgel bij Westerwiek. Zeweet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om anderen te helpen. Ze heeft haar eigen spaarpot geleegd en samen met haar moeder 3 dozen handgel gekocht. Drie weken lang heeft ze elke dag de Wibra ‘lastig gevallen’ om te vragen of ze handgel hadden in de tijd dat er een groot tekort was. Uiteindelijk is het gelukt om samen met haar moeder handgel bij het woonzorgcentrum Westerwiek te kunnen bezorgen. Een meisje met een goed hart. Zij heeft ook al eens een vogel naar het vogelopvangcentrum laten brengen.

Elin (11), Noor (9) en Sophie (6), 3 zusjes

Deze corona-jeugdhelden, hebben kaarten gemaakt voor ouderen in Bavel. De zusjes hebben met ‘verfhandjes’ vrolijke kaarten gemaakt in deze corona-periode en in het dorp rondgebracht. Met name bij ouderen. Maar liefst zo’n 75 stuks! Zo maar, iets positiefs en aardigs voor de mensen. In de kaart werd een aanbod gedaan om boodschappen voor de mensen te doen. Iedereen was erg verrast met de mooie kaart en het gebaar.

Demi de Bruin (14 jaar)

Deze corona-jeugdheld heeft koekjes gebakken en stoepkrijttekeningen gemaakt voor verzorgingstehuizen. Demi heeft zich tijdens de eerste lockdown enorm ingezet voor de kwetsbare ouderen. Dat deed ze door koekjes te bakken en de stoepen voor de verzorgingstehuizen te versieren. Daarnaast is Demi een zeer prettige leerling die graag klaar staat voor een ander. Ze werkt hard, is gemotiveerd en altijd vrolijk. Het initiatief komt uit haarzelf.