De winter verkeert in grote problemen. Wordt het ooit nog winter is de vraag? (Foto: Nico Koevoets.)

De winter verkeert in grote problemen. Wordt het ooit nog winter is de vraag? (Foto: Nico Koevoets.)

Weerbericht Breda: ‘Nog steeds geen winterjassenweer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor de komende dagen .





Zaterdag

Het warmtefront brengt zaterdag veel wolken. Meestal is het droog en in de middag kan de zon lokaal even doorbreken. De zuidwestenwind is matig met 3 of 4 Beaufort. Maxima van 12 tot 13 graden.



Zondag

De minst fraaie dag van de week. Het is bewolkt met nu en dan lichte regen/motregen. Een slepend koufront brengt de hele dag wolken en soms wat neerslag. De zuidwestenwind is zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort). Maximumtemperaturen nog tot 12 graden.



Maandag

Het wordt maandag een mooie dag met flink wat zon. In de loop van de dag verschijnen er tijdelijk stapelwolken. Na een frisse start wordt het een graad of 10. De zuidwestenwind waait zwak tot matig met 2 tot 3 Beaufort.



Zonsopgang- en zonsondergang tijden voor vrijdag 20 november 2020

Zon op: 08:08 uur

Zon onder: 16:44 uur

Daglengte: 08:37 uur



Zo was het weer vrijdag 20 november 2020

Maximumtemperatuur: 8,8 graden

Minimumtemperatuur: 2,7 graden

Neerslag: 1,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 20 november 2020 om 16:00 uur