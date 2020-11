Dorpsplatform Prinsenbeek: ‘Geen kerstboomverbranding in Prinsenbeek vanwege de coronamaatregelen’

PRINSENBEEK - Er komt begin januari geen kerstbomenverbranding in Prinsenbeek. Dat heeft het Dorpsplatform Prinsenbeek al besloten vanwege de coronamaatregelen. Zo lang er anderhalve meter afstand moet worden gehouden, vindt het platform het niet veilig om het evenement te organiseren.

Als het aan het dorpsplatform ligt, betekent dit overigens niet het einde van de kerstbomenverbrandingen in Prinsenbeek. “Veel Bekenaren vinden het een mooi evenement. Na corona kan de kerstbomenverbranding volgens het platform gewoon weer plaatsvinden, ook omdat de uitstoot van schadelijke stoffen beperkt is. Dit jaar werden er zo’n tweehonderd bomen verbrand op het marktplein, een klein aantal in vergelijking met de ongeveer negenhonderd bomen in het verleden.”

Alternatieve locatie

Het dorpsplatform is wel aan het nadenken over een alternatieve locatie, omdat er steeds meer woningen rondom het marktplein komen en het de overlast wil beperken. Waar de kerstbomenverbranding in de toekomst kan plaatsvinden, wordt nog bekeken.