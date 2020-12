Jaaroverzicht 4/6: Bredase Niek in finale bachelorette en een lange hittegolf

BREDA - Wie terugblikt op 2020, kan niet om de impact van het coronavirus heen. Er was veel verdriet en de lockdowns raakten Breda in het hart. Maar tegelijkertijd was er ook veerkracht, creativiteit en ontstonden hartverwarmende initiatieven. En ondanks de impact van het virus, stond de stad niet stil. Er werden Blind Walls gemaakt, bouwprojecten ontwikkeld en lintjes uitgereikt. Wij blikken in ons online jaaroverzicht terug op 2020 aan de hand van een aantal van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag juli en augustus.

Breda zucht onder de hitte

De zomermaanden verlopen heet. Er is een hittegolf van maar liefst 2 weken, dus Bredanaars zoeken massaal naar verkoeling. Het gebeurt daardoor regelmatig dat de toegangswegen tot de Galderse Meren afgesloten moeten worden.

Bredase Niek in de finale van de Nederlandse bachelorette

De Bredase Niek Marijnissen schopte het in de bachelorette tot de finale, maar moest het daar afleggen tegen Joey. Al hield die liefde geen stand: al in het vliegtuig terug naar huis had Gaby door dat Joey toch niet haar droomman was. Wij spraken Niek over het hele avontuur. Lees hier verder

Breda past afvalscheiding aan: Blik voortaan bij plastic

Een grote verandering in het afvalbeleid van de gemeente Breda. Voortaan mag blik bij het plastic-afval. Daardoor blijft er fors minder restafval over. Lees hier verder

Bezoeker wint 150.000 euro netto in Holland Casino Breda: Een bezoeker van Holland Casino Breda won maar liefst 150.000 euro netto op de Mega Millions speelautomaat. De prijswinnaar had nog geen 50 euro ingezet. Lees hier verder

Motorrijders racen in 11 minuten van Breda naar Rotterdam: Ze verworven landelijke bekendheid, de racende motorrijders. Met een snelheid van zo’n 200 kilometer per uur op de meeste stukken weten ze in elf minuten van Breda naar Rotterdam te rijden. Lees hier verder

