Jan Kluytmans schuift niet meer aan bij talkshows: ‘Wil de polarisatie en verwarring niet vergroten’

BREDA - Jan Kluytmans, de bekende Bredase arts-microbioloog die onderdeel is van het OMT, heeft bekend gemaakt niet meer aan te schuiven aan talkshowtafels. Hij trekt zich terug uit het debat omdat hij er momenteel het nut niet van inziet. “Alle verschillende meningen helpen het debat niet, het polariseert alleen maar steeds meer.’’

In het programma Medialogica van het platform Human heeft OMT-lid Jan Kluytmans grote zorgen geuit over het huidige coronadebat. ‘’De samenleving wil een oplossing en het liefste eentje die zo aantrekkelijk mogelijk is’’, aldus Kluytmans. ‘’Dat is echter niet altijd mogelijk omdat er niet genoeg bekend is over het virus. Mensen willen vanuit een bepaalde overtuiging die ze hebben een advies vanuit het OMT of RIVM. Maar als er geen bewijs is van deze overtuiging is dit gewoon niet mogelijk.’’

In het huidige debat ontstaan er twee kampen die hun mening steeds harder door lijken te voeren, vindt Kluytmans. ‘’De mensen zijn verward en dat is ook logisch aangezien je veel verschillende dingen hoort. Iemand raakt overtuigd van iets en kan dat dan niet meer loslaten. Als ik of een ander wat zegt heb je constant een deel dat het ermee eens is en een deel wat faliekant tegen is. Op die manier kun je geen gezond debat meer voeren.’’

Rol van de media

Kluytmans vindt dat journalisten meer verantwoordelijkheid moeten pakken in het debat en niet iedereen aan het woord moeten laten. ‘’Ze moeten minder ruimte bieden aan meningen en discussies met weinig nuance. Ik ben ook voor het publieke debat, maar we moeten ons wel beseffen dat dit geen normale tijd is. Al deze verschillende meningen helpen het debat niet, het polariseert alleen maar steeds meer.’’

Terugtrekken

Naar eigen zeggen probeerde Kluytmans in zijn televisieoptredens tot nu toe nog wel de nuance aan te brengen, maar nu stopt hij volledig met het debat. ‘’Ik trek me terug want momenteel is er geen normale manier van debatteren meer. Ik heb geen zin om in debatten op de televisie de polarisatie en verwarring alleen maar te vergoten.’’ Wel blijft Kluytmans beschikbaar voor uitleg en werkt hij door een bijdrage te leveren aan het oplossen van de coronacrisis. ‘’Ik ga gewoon mijn werk doen, op die manier lever ik de zinnigste bijdrage aan deze crisis.’’