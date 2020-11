Opnieuw twee autobranden in Breda-Oost

BREDA - Afgelopen nacht gingen er opnieuw auto's in vlammen op in Breda-Oost. Dit gebeurde op de Heusdenhoutsestraat. De situatie is opvallend omdat hier in de buurt de laatste tijd meer vergelijkbare incidenten plaatsvonden.

Twee personenauto's zijn vannacht om 01:10 uur in brand gevlogen op de Heusdenhoutsestraat. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Het gaat om een Volkswagen en een Citroën. De politie en brandweer vermoeden echter opzet en zoeken getuigen. "Bel 0900-8844 of anoniem via MMA 0800-7000", aldus de politie. Opvallend is het in ieder geval wel aangezien het de laatste tijd vaker raak is in die omgeving.

Afgelopen donderdag werd de Marcuskerk in de buurt al door vandalen vernield met zwaar vuurwerk. Eerder diezelfde avond werd ook al een geparkeerde auto vernield met vuurwerk aan de Elandstraat. Ongeveer een week eerder werd er bij een schoolgebouw op de Heusdenhoutsestraat ook al schade aangericht, ook dit gebeurde vermoedelijk met vuurwerk.

Er zijn sowieso veel autobranden in Breda geweest het afgelopen jaar. Daarom buigt de gemeente zich momenteel over dit onderwerp.