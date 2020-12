Jaaroverzicht 5/6: Een discotheek overnemen in coronatijd en #ikdoenietmeermee

BREDA - Wie terugblikt op 2020, kan niet om de impact van het coronavirus heen. Er was veel verdriet en de lockdowns raakten Breda in het hart. Maar tegelijkertijd was er ook veerkracht, creativiteit en ontstonden hartverwarmende initiatieven. En ondanks de impact van het virus, stond de stad niet stil. Er werden Blind Walls gemaakt, bouwprojecten ontwikkeld en lintjes uitgereikt. Wij blikken in ons online jaaroverzicht terug op 2020 aan de hand van een aantal van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag september en oktober.

Midden in de coronacrisis een discotheek overnemen

Het is een gewaagde zet, maar Dirk van de Voort (Old Dutch, De Markt), Tijn Kapteijns (Ploegendienst, TrailerFest, Plan B), Peter Trimbach (Café Dunne, Café Walkabout), Henri Donkers (Operationeel manager JFE horeca) en Eric Vermeulen (Baron Interieur) transformeren het bekende Kerkplein midden in coronatijd naar Holy Moly. Lees hier verder

Breda Maakt Mij Blij maakt zich hard voor de nonnen van Oosterhout

De zusters van Sint-Catharinadal produceren in samenwerking met vrijwilligers al langer diverse wijnsoorten. Dat de wijn in de smaak valt, blijkt wel uit het feit dat één van Nederlands grootste luchtvaartmaatschappijen dit jaar 20.000 flessen af wilde nemen. Door de coronacrisis ging de deal echter niet door. Breda Maakt Mij Blij schoot te hulp om de 20.000 flessen tóch te verkopen. Lees hier verder

Breda in rouw om overlijden Nadir

Het overlijden van de 25-jarige Nadir Faassen hakt erin in Breda. De twintiger kwam om het leven nadat hij met zijn auto in de Mark belandde, en werd pas na een vermissing van enkele dagen gevonden. Er worden massaal bloemen bij de waterkant gelegd om Nadir te herdenken. Lees hier verder

Ophef om actie Hardwell: #ikdoenietmeermee

Hardwell heeft zich aangesloten bij de hashtag #ikdoenietmeermee. De Bredase DJ voegt zich met zijn protest tegen het coronabeleid van de overheid bij artiesten als Bizzey en Famke Louise. De actie van de DJ roept bij veel fans verbazing en verontwaardiging op. Lees hier verder

Breda krijgt een nieuwe teststraat: De nieuwe corona testlocatie werd midden oktober geopen op de parkeerplaats bij Amphia Ziekenhuis Langendijk. De teststraat verving hiermee de testlocatie bij het Rat Verlegh Stadion. Lees hier verder

Nog meer deelscooters in Breda

Een nieuw soort deelscooter in Breda: De groen deelscooters van Go deden al eerder hun intrede, en in oktober kwamen daar de wit-paarse scooters van Check bij. In totaal krijgt Breda in 2020 400 deelscooters. Lees hier verder

