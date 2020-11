Stichting samen voor NAC komt met 3D puzzel van het Rat Verlegh stadion

BREDA - Stichting Samen voor NAC komt in samenwerking met NAC met een 3D puzzel van het Rat Verlegh stadion. Er is wel sprake van een beperkte voorraad dus geïnteresseerden moeten snel zijn.

In samenwerking met Stichting Samen voor NAC gaat NAC Breda een heuse 3D puzzel van het stadion verkopen. ‘’Breng het stadion van onze favoriete voetbalclub tot leven’’, aldus de stichting. De opbrengsten van de puzzels komen ten goede aan projecten van NAC en Samen voor NAC voor de voetbalclub.

Samen voor NAC

Samen voor NAC bestaat uit zeven supporters, verspreid over de vier tribunedelen tijdens de thuiswedstijden. Samen hebben ze één ding gemeen: De liefde voor de club NAC, in goede en slechte tijden. Het is een initiatief voor en door supporters. Ze willen het talent, de creativiteit en de kennis van de NAC-supporter zo breed mogelijk benutten. Alle projecten moeten draagvlak hebben onder de supporters en het moet een meerwaarde hebben voor NAC.

3D puzzel