Vrienden van Amphia steunt het personeel en de patiënten met lichtjesactie

BREDA - Stichting Vrienden van Amphia is een actie gestart om het zorgpersoneel en de patiënten een hart onder de riem te steken. Bredanaars worden gevraagd om een ‘lichtje’ te doneren van drie euro, waarmee extra voorzieningen voor het personeel kunnen worden gekocht en waarmee het verblijf van patiënten prettig kan worden gemaakt.

De donkere dagen voor kerst komen eraan. En waar dat normaal een tijd is van samenzijn en gezelligheid, is er nu veel onzekerheid en zullen we kerst niet kunnen vieren zoals we dat gewend zijn. On dat geldt ook voor het personeel en de patiënten van Amphia. Daarom heeft Vrienden van Amphia een actie opgezet om hen een hart onder de riem te steken.

Begin december wordt er bij Amphia een grote verlichte kerstboom geplaatst. Mensen worden opgeroepen om daarvoor voor 3 euro symbolisch een lichtje te kopen. De opbrengst van de lichtjesactie wordt gebruikt om voorzieningen voor medewerkers aan te schaffen en om het verblijf van patiënten en hun naasten in Amphia aangenamer te maken.

Wil jij ook één of meer symbolische lichtjes kopen en zo de actie steunen? https://vriendenvanamphia.nl/lichtjesactie-2020/