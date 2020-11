Rode Kruis verhuist naar nieuw onderkomen: ‘Meer ruimte en meer mogelijkheden’

BREDA - Rode Kruislocatie de Baronie in Breda heeft een nieuw onderkomen. In december verhuist de locatie naar Spinveld 47. Weg uit een woonwijk in het centrum naar een plek met volop ruimte, goed OV en parkeergelegenheid. Projectcoördinator verhuizing Jessica van Rijckevorsel: “Ons nieuwe pand biedt veel meer mogelijkheden om ons verder te ontwikkelen en onze hulpverlening uit te bouwen.”

Het nieuwe pand heeft een open uitstraling en ligt op een hoek op bedrijventerrein Emer-Zuid aan de noordkant van de stad. Via het kantoorgedeelte kunnen medewerkers rechtstreeks de loods in. Dat is een groot voordeel dat de huidige locatie aan de Hoge Steenweg niet heeft. De loods is ruim genoeg voor alle materialen en voertuigen. “Het pand wordt nu verbouwd zodat het straks voldoet aan onze wensen en de richtlijnen rond afstand houden. Het heeft twee ruime leslokalen zodat we in 2021 weer van start kunnen gaan met de EHBO-lessen, op een coronaproof manier. En iedereen die nieuwsgierig is, mag onze nieuwe stek vanaf januari komen bekijken zodra de coronaregels dit toelaten”, vertelt communicatiemedewerker Dilia Couwenberg.

Extra taken in coronatijd

Door corona hebben alle Rode Kruis-medewerkers en -vrijwilligers het extra druk. Ze bieden onder andere hulp bij huisartsenposten, bij GGD-teststraten en in verzorgingstehuizen. Ook als belmaatje tegen eenzaamheid dragen Rode Kruisers bij aan de zorg in de Baronie en de rest van Nederland. Samen met supermarktketen AH startte het Rode Kruis een actie met voedselbonnen voor mensen die in hun portemonnee geraakt worden door de coronacrisis. En ook een deel van de reguliere taken gaat door, zoals het ondersteunen van de GGD bij het geven van vaccinaties zoals de griepprik en de ondersteuning bij voetbalvereniging NAC.

Met de verhuizing geeft de organisatie een positieve wending aan een zwaar jaar. Coördinator Goed Voorbereid Erica Mooijekind-Weekhout zegt: “Rode Kruis locatie de Baronie gaat met Oud en Nieuw van Oud naar Nieuw.”

Voorzitter Piet van den Bosch: “We zien 2021 vol goede moed tegemoet. En heb je na het lezen van dit verhaal interesse om je vrijwillig in te zeten bij het Rode Kruis, loop dan eens binnen in januari of bel ons op 013- 5425163”