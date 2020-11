Man gewond op station Breda: Ambulance, politie en traumahelikopter aanwezig

BREDA - Op het station van Breda is vandaag een man gewond geraakt. De man bevindt zich in het station. Een ambulance en een traumahelikopter zijn aanwezig. Ook is er veel politie op de been.

Rond 9:30 uur kwam er bij de alarmcentrale een melding binnen over een incident op het station van Breda. Een man raakte gewond terwijl hij zich in het station begaf. De man wordt momenteel behandeld in een ambulance.

Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en landde op een nabijgelegen grasveld. Zij bieden nu medische ondersteuning. Wat er precies gebeurd is met de man is niet duidelijk.

Vanwege het incident zijn er momenteel ook veel politieagenten en leden van de spoorwegpolitie op de been.



PERRY ROOVERS