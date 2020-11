Bredase William van Olst wint titel ‘Beveiliger van het Jaar’

BREDA - De Bredase William van Olst heeft de prijs voor beste beveiliger van 2020 gewonnen. Er waren uiteindelijk drie kandidaten over, maar William ging er met de V-factor vandoor.

William van Olst, teamleider bij Trigion, werd door zijn team opgegeven voor de titel beveiliger van het jaar, de V-factor. Na een selectie bleven drie mensen over en de Bredase William kwam als winnaar uit de bus. William is als vanzelfsprekend blij met de prijs, maar is niet het type dat graag in de schijnwerpers staat. ‘’Toch kan ik deze actie van mijn team wel erg waarderen, het is toch een stukje waardering.’’

Werk bij Trigion

William is werkzaam bij beveiligingsbedrijf Trigion en dat bevalt goed. ‘’Voor mij is iedere dag anders’’, zegt William. ‘’Ik ben daar teamleider en stuur 23 man aan. Eigenlijk ben ik de hele dag mensen aan het helpen en eventuele problemen aan het oplossen. Maar ieder probleem is anders en dat maakt het divers.’’

Tijdens zijn werkzaamheden maakt William ook weleens spannende dingen mee, maar daar kan hij niet te veel over loslaten. ‘’We hebben weleens wat insluitingen gehad, maar daar kan ik niet te veel over vertellen. Het waren in ieder geval spannende situaties en de truc is dan om je hoofd koel te houden. Dit lukt altijd wel samen met het team, ik ben dan ook trots op iedereen die van het team deel uitmaakt.’’

Prijzen

William ontving gisteren de prijzen die bij zijn titel horen. Hij kreeg een iPad en een oorkonde uit handen van presentator Dennis Weening.