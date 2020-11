Meisje (12) vermist in Breda-Noord, ze vertrok te voet

BREDA - In Breda-Noord is een 12-jarig meisje vermist,? dat meldt Burgernet. Het meisje is te voet weggegaan. De politie is op zoek naar tips over het meisje.

Om 10:53 uur werd een burgernetmelding verstuurd in de zoektocht naar een 12-jarig meisje. Het meisje is voor het laatst gezien in Breda-Noord en ging te voet weg. Op het moment dat ze vertrok had het meisje een beige/lichtroze jas aan. Daarbij droeg ze een zwart-witte broek. Het meisje heeft lang, bruin en stijl haar. Ze is zo'n 1 meter 70 lang en draagt een bril.

Mensen die tips hebben over het meisje kunnen hier melding van maken door 112 te bellen.

