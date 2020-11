Winnaar van bijna 12.000 euro gezocht: Wie kocht het winnende lot in Princenhage?

BREDA - De staatsloterij is op zoek naar negen winnaars van de oudjaarstrekking van 2019. Zij zijn namelijk de winnaars van een mooie geldprijs of een Mini Cooper, maar haalden deze tot op heden niet op. De tijd begint te dringen want de loten moeten voor het einde van het jaar verzilverd worden. Eén van de winnaars is iemand die zijn lot kocht bij een Jumbo in Breda.

Als jij vorig jaar in Breda een lot hebt gekocht voor de oudejaarstrekking van de Staatsloterij dan kan het zomaar zijn dat jij een winnend lot thuis hebt liggen. De Staatsloterij is namelijk op zoek naar een Bredase winnaar die zijn of haar prijs nog niet op kwam halen.

Het winnende lot werd gekocht in het Jumbo-filiaal aan de Pastoor van spaandonkstraat in Breda. Het lot vertegenwoordig de helft van de waarde van een nieuwe Mini Cooper. Volgens de Staatsloterij komt dit neer op een bedrag van 11.856 euro.

Andere winnaars

Andere winnaars die hun lot nog niet kwamen innen zijn vijf winnaars van een Mini Cooper (Deze loten werden verkocht in Franeker, Gouda, Zuidwolde, Spijkenisse en Groningen). Naast de Bredanaar wonnen er ook nog drie andere ‘halve loten’ (verkocht in Veldhoven, Hellevoetsluis en Amsterdam).

Snel zijn

De winnaars zullen wel snel moeten zijn met het ophalen van hun prijs. De loten moeten namelijk voor het einde van het jaar verzilverd worden. Doen ze dat niet dan hebben ze pech gehad en krijgen ze niets uitgekeerd. Het bedrag zal dan over worden gemaakt naar een goed doel.

Het is niet de eerste keer dat er in Breda iemand zit te slapen. Vorig jaar was er eenzelfde soort situatie waarbij iemand uit de Hoge Vucht zijn gewonnen auto nog niet had geclaimd. Toen meldde de winnaar van een Mini zich nog net op tijd.